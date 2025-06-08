Опетая нокаутував непереможного італійця та захистив титул IBF у першій важкій вазі

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі австралієць Джей Опетая (26-0, 22 KO) 8 червня успішно провів захист титулу, нокаутувавши італійського боксера Клаудіо Скуео (17-1, 9 KO).

Італієць, який до цього не зазнав жодної поразки, капітулював у 5-му раунді.

Поєдинок відбудеться на батьківщині Опетаї в місті Голд-Кост.

Jai Opetaia gets the stoppage in the 5th! 😤👑#OpetaiaSqueo pic.twitter.com/W8aVK5G1eM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 8, 2025

Нагадаємо, у січні Джей у тому ж місті Голд-Кост у штаті Квінсленд нокаутував Девіда Ньїку (10-1, 9 КО). Австралієць мав захищати пояс проти німецького боксера Хусейна Джинкари, але їхній бій зірвався, і Джинкару в останній момент змінив новозеландський боєць.

Скуео у своєму останньому поєдинку у жовтні 2024 року нокаутував колумбійця Орландо Естраду.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) готовий надати свій будинок Дональду Трампу, щоб президент США повноцінно відчув, що таке війна в Україні.