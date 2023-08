WBA наказала Далакяну провести переговори з Акуї

Чемпіонський комітет Всесвітньої боксерської асоціації призначив обов’язкового претендента чемпіону в найлегшій вазі Артему Далакяну (22-0, 15 КО).

Про це повідомляє пресслужба WBA.

WBA наказала команді українського чемпіона провести переговори з японцем Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО), який є обов’язковим претендентом на титул WBA.

У команд боксерів є час до 3 вересня, якщо вони не домовляться, то бій піде на промоутерські торги.

Далакян останній бій провів у січні цього року, перемігши Давида Хіменеса.

The World Boxing Association (WBA) Championships Committee ordered negotiations between the flyweight champion Artem Dalakian and his mandatory challenger Seigo Yuri Akui #WBABoxing