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WBA наказала Далакяну провести переговори з Акуї

У команд боксерів є час до 3 вересня
Сьогодні 14:41 223 0
WBA наказала Далакяну провести переговори з Акуї
#Артем Далакян

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонський комітет Всесвітньої боксерської асоціації призначив обов’язкового претендента чемпіону в найлегшій вазі Артему Далакяну (22-0, 15 КО).

Про це повідомляє пресслужба WBA.

WBA наказала команді українського чемпіона провести переговори з японцем Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО), який є обов’язковим претендентом на титул WBA.

У команд боксерів є час до 3 вересня, якщо вони не домовляться, то бій піде на промоутерські торги.

Далакян останній бій провів у січні цього року, перемігши Давида Хіменеса.

У січні цього року Далакян переміг Хіменеса та зберіг титул чемпіона WBA у найлегшій вазі.

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