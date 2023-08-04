Далакян може провести бій проти японця Акуї

Джерело - Чемпіон.
WBA призначила для українського чемпіона у найлегшій вазі Артема Далакяна (22-0, 15 КО) суперника.
Про це повідомив журналіст Юліус Юліаніс.
Їм став Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) з Японії.
WBA ha ordenado a Artem Dalakian defender su Mundial del peso mosca contra el retador mandatorio Seigo Yuki Akui— JuliusJulianis (@julianisjulius) August 3, 2023
У січні цього року Далакян переміг Хіменеса та зберіг титул чемпіона WBA у найлегшій вазі.
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