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Далакян може провести бій проти японця Акуї

WBA призначила суперника для Далакяна
Сьогодні 11:53 204 0
Далакян може провести бій проти японця Акуї
#Артем Далакян

Джерело - Чемпіон.

WBA призначила для українського чемпіона у найлегшій вазі Артема Далакяна (22-0, 15 КО) суперника.

Про це повідомив журналіст Юліус Юліаніс.

Їм став Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) з Японії.

У січні цього року Далакян переміг Хіменеса та зберіг титул чемпіона WBA у найлегшій вазі.

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