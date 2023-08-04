Далакян може провести бій проти японця Акуї

WBA призначила суперника для Далакяна

Джерело - Чемпіон.

WBA призначила для українського чемпіона у найлегшій вазі Артема Далакяна (22-0, 15 КО) суперника.

Про це повідомив журналіст Юліус Юліаніс.

Їм став Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) з Японії.

WBA ha ordenado a Artem Dalakian defender su Mundial del peso mosca contra el retador mandatorio Seigo Yuki Akui — JuliusJulianis (@julianisjulius) August 3, 2023

У січні цього року Далакян переміг Хіменеса та зберіг титул чемпіона WBA у найлегшій вазі.

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