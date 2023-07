Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) та британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) провели битву поглядів.

Боксери зійшлися у битві погляді в рамках пресконференції у Лондоні.

Two titans in heavyweight boxing 🥊



Oleksandr Usyk and Daniel Dubois face-off in London 🏆#UsykDubois | August 26 | Live on TNT Sports pic.twitter.com/M8fCLZfipC