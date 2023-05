Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів напередодні бою

Відбулася фінальна битва поглядів між колишнім чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Американець щось говорив Ломаченку, а потім штовхнув його, після цього чемпіон покинув сцену.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p