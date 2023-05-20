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Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів напередодні бою

Під час фінальної битви поглядів відбувся інцидент
Сьогодні 08:40 279 0
Хейні штовхнув Ломаченка на битві поглядів напередодні бою
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Відбулася фінальна битва поглядів між колишнім чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Американець щось говорив Ломаченку, а потім штовхнув його, після цього чемпіон покинув сцену.

Поэдинок відбудеться 21 травня орієнтовно о 7:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію двобою.

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