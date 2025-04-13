Подивімось, що буде наступного тижня: Ван Дейк – про своє майбутнє

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк заявив, що новини щодо його майбутнього у клубі слід очікувати наступного тижня.

Цитує гравця Anything Liverpool.

"Усі знають, що я люблю цей клуб, подивімось, що буде наступного тижня", - розповів ван Дейк.

Чинна угода гравця завершується влітку. У поточному сезоні на його рахунку 44 матчі Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 5 голів та одну результативну передачу.

Нагадаємо, ван Дейк приєднався до Ліверпуля у 2018 році з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів. З того часу гравець виграв з командою АПЛ-2019/20 та Лігу чемпіонів у 2019 році.

На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 13-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала.