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Подивімось, що буде наступного тижня: Ван Дейк – про своє майбутнє

Олександр Булава — 13 квітня 2025, 19:15
Подивімось, що буде наступного тижня: Ван Дейк – про своє майбутнє
Вірджіл ван Дейк
Getty Images

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк заявив, що новини щодо його майбутнього у клубі слід очікувати наступного тижня.

Цитує гравця Anything Liverpool.

"Усі знають, що я люблю цей клуб, подивімось, що буде наступного тижня", - розповів ван Дейк.

Чинна угода гравця завершується влітку. У поточному сезоні на його рахунку 44 матчі Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 5 голів та одну результативну передачу.

Нагадаємо, ван Дейк приєднався до Ліверпуля у 2018 році з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів. З того часу гравець виграв з командою АПЛ-2019/20 та Лігу чемпіонів у 2019 році.

На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 13-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вірджил Ван Дейк Ліверпуль

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