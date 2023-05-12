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Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона

Сьогодні 12:05 1997 0
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломачєнко

🇺🇦 Василь
ЛОМАЧЕНКО

Девін Хейні

🇺🇸 Девін
ХЕЙНІ
17 - 2 - 0 РЕКОРД 29 - 0 - 0
35 ВІК 24
170 см ЗРІСТ 175 см
166 РОЗМАХ РУК 180
Шульга СТІЙКА Ортодокс
Бій за звання чемпіона світу в легкій - IBF, WBA Super, WBC, WBO

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві,  у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

Наразі транслятора в Україні немає. Офіційний партнер компанії Top Rank медіасервіс Megogo принципово відмовився від трансляції бою через репутаційні втрати, які пов'язані з публічною поведінкою Ломаченка.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою у цій новині.

Головні факти про бій

  • Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;
  • На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;
  • Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;
  • Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.
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