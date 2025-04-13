Надважливі 3 очки: огляд матчу Лівий Берег – Колос
13 квітня відбувся матч 24 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Колос на виїзді переміг Лівий Берег.
Ця перемога дозволила команді Руслана Костишина покинути зону перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
24 тур, 13 квітня
Голи: 0:1 – 23 Сидоров, 0:2 – 45+1 Бурда
Лівий берег: Механів – Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал (Астахов 46), Косовський, Синиця, Банада (Приходько 62), Шастал, Різник (Сухоручко 62), Когут (Галас 62).
Колос: Пахолюк – Цуріков, Бондаренко, Бурда, Козік, Краснічі, Ррапай (Оріховський 74), Гагно, Велетень, Сидоров (Болівар 74), Третьяков (Алефіренко 79).
Попередження: Астахов 55 – Бондаренко 36
Нагадаємо, у 24 турі УПЛ Динамо у меншості перемогло Кривбас, Шахтар розгромив ЛНЗ, а Олександрія втратила бали у грі з Рухом.