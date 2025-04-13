Фанати не знали б, що кидати в мене, – Мюллер жартом відповів на питання про перехід в Боруссію Д

Хавбек Баварії Томас Мюллер у класичному для себе стилі відповів на питання про потенційне продовження кар'єри у складі дортмундської Боруссії.

Слова 35-річного німця наводить Goal.

Вчора, 12 квітня, відбулося Der Klassiker, яке завершилося внічию 2:2. Після матчу Мюллер пожартував, говорячи про бесіду зі спортивним директором "джмелів" Себастьяном Келем.

"Я запитав його про це, але він сказав мені, що не надішле пропозицію, бо вважає, що гравці Баварії рідко добре виступають у Дортмунді! Вони (вболівальники) навіть не знали б, чи кинути мені в голову троянду, чи склянку пива", – сказав Мюллер.

У нинішньому сезоні півзахисник провів 38 матчів, у яких записав на свій рахунок 6 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, що цього літа Томас Мюллер залишить Баварію в статусі вільного агента, оскільки "ротен" вирішили не продовжувати співпрацю з легендою клубу.

Проте сторони оголосили про короткострокову угоду, яка дозволить Мюллеру виступити на клубному чемпіонаті світу.