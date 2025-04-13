Кривошапкін: Коли піднімав кубок, то хапали судоми

Нападник Кременчука Гліб Кривошапкін розповів, що кубок, який команда отримала за чемпіонство, дуже важкий. Коли гравець піднімав його, то хапали судоми.

Слова хокеїста передає Sport.ua.

"Він д уже важкий. Коли піднімав 30-кілограмовий кубок на витягнуті руки, почали хапати судоми в ногах та спині. Добре, що не впав і не розбився, бо я не міг його не підняти на льоду", – сказав Кривошапкін.

Саме Кривошапкіна визнали найкращим гравцем плейоф чемпіонату України. Також з команди новоспеченого чемпіона України нагороду отримав Віталій Лялька за звання найкращого бомбардира та Едуард Захарченко (найкращий воротар).

Зауважимо, що лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішилась у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.