Расселл та Антонеллі покарані втратою позицій на старті Гран-прі Бахрейну
Пілоти Мерседес Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі були покарані втратою стартових позицій за інцидент, який трапився у кваліфікації Гран-прі Бахрейну.
Про це повідомляє сайт Формули-1.
Під час другого сегменту кваліфікації, який був зупинений червоними прапорами через аварію Естебана Окона, німецька команда раніше дозволеного випустила своїх гонщиків з боксів готуватися до відновлення сесії.
За це ФІА покарала Расселла та Антонеллі втратою по одній позиції на старті гонки в Сахірі.
Таким чином, стартова п'ятірка виглядатиме наступним чином:
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес).
Нагадаємо, що це не єдині перестановки стартової решітки Гран-прі Бахрейну. Раніше ФІА видалила час Ніко Хюлькенберга з першого сегменту кваліфікації.
Це відбулося вже після того, як пілот Заубера пройшов до другого сегменту сесії.