Расселл та Антонеллі покарані втратою позицій на старті Гран-прі Бахрейну

Пілоти Мерседес Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі були покарані втратою стартових позицій за інцидент, який трапився у кваліфікації Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Під час другого сегменту кваліфікації, який був зупинений червоними прапорами через аварію Естебана Окона, німецька команда раніше дозволеного випустила своїх гонщиків з боксів готуватися до відновлення сесії.

За це ФІА покарала Расселла та Антонеллі втратою по одній позиції на старті гонки в Сахірі.

Таким чином, стартова п'ятірка виглядатиме наступним чином:

Оскар Піастрі (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Джордж Расселл (Мерседес); П'єр Гаслі (Альпін); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес).

Нагадаємо, що це не єдині перестановки стартової решітки Гран-прі Бахрейну. Раніше ФІА видалила час Ніко Хюлькенберга з першого сегменту кваліфікації.

Це відбулося вже після того, як пілот Заубера пройшов до другого сегменту сесії.