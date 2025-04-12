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Расселл та Антонеллі покарані втратою позицій на старті Гран-прі Бахрейну

Олексій Погорелов — 12 квітня 2025, 22:46
Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі
Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі
Формула-1

Пілоти Мерседес Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі були покарані втратою стартових позицій за інцидент, який трапився у кваліфікації Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Під час другого сегменту кваліфікації, який був зупинений червоними прапорами через аварію Естебана Окона, німецька команда раніше дозволеного випустила своїх гонщиків з боксів готуватися до відновлення сесії.

За це ФІА покарала Расселла та Антонеллі втратою по одній позиції на старті гонки в Сахірі.

Таким чином, стартова п'ятірка виглядатиме наступним чином:

  1. Оскар Піастрі (Макларен);
  2. Шарль Леклер (Феррарі);
  3. Джордж Расселл (Мерседес);
  4. П'єр Гаслі (Альпін);
  5. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес).

Нагадаємо, що це не єдині перестановки стартової решітки Гран-прі Бахрейну. Раніше ФІА видалила час Ніко Хюлькенберга з першого сегменту кваліфікації.

Це відбулося вже після того, як пілот Заубера пройшов до другого сегменту сесії.

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автоспорт

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