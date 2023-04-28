У MEGOGO пояснили відмову від трансляції бою Ломаченка проти Хейні

Медіасервіс MEGOGO пояснив рішення не транслювати бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Про це йдеться в заяві компанії.

"Кожне повідомлення, відповідь або коментар на офіційних сторінках медіасервісу MEGOGO в соціальних мережах - це офіційна позиція компанії, яку бачать всі та часто цитують ЗМІ. Так відбулось цього разу і це не вперше.

Згадаємо, наприклад, повідомлення про видалення контенту виробництва рф, про який ми заявили саме через наші соцмережі, без пресрелізів та гучних заяв, коротко та чітко.

У випадку, про який ви запитуєте, ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, аби не акцентувати окремо увагу на події. Вважаємо, що ця тема не має бути гучно піднята в інфопросторі. Коли в країні повномасштабна війна, є важливіші повідомлення.

Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу", - йдеться в повідомленні.