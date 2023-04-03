WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа

Джерело - Чемпіон.
Всесвітня боксерська асоціація офіційно санкціонувала бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та обов’язковим претендентом Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Про це повідомляє пресслужба WBA.
Організація надала сторонам 30-денний період переговорів, який триватиме з 4 квітня по 2 травня. Якщо сторони не домовлять про бій, будуть оголошені промоутерські торги.
The WBA Championships Committee ordered the bout between Heavyweight Super Champion Oleksandr Usyk and Daniel Dubois.— WBA Boxing (@WBABoxing) April 3, 2023
The organization sent the communication to the parties today with a 30-day negotiation period starting on April 4 and ending on May 2 #UsykDubois
Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).