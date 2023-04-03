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WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа

Організація надала сторонам 30-денний період переговорів
Сьогодні 20:37 135 0
WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа
Фото: Getty Images
#WBA, #Дюбуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська асоціація офіційно санкціонувала бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та обов’язковим претендентом Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це повідомляє пресслужба WBA.

Організація надала сторонам 30-денний період переговорів, який триватиме з 4 квітня по 2 травня. Якщо сторони не домовлять про бій, будуть оголошені промоутерські торги.

Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

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