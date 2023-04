WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа

Всесвітня боксерська асоціація офіційно санкціонувала бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та обов’язковим претендентом Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це повідомляє пресслужба WBA.

Організація надала сторонам 30-денний період переговорів, який триватиме з 4 квітня по 2 травня. Якщо сторони не домовлять про бій, будуть оголошені промоутерські торги.

