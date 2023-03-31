Красюк: Усик зрозумів, що потрібно зупинити переговори

Промоутер українця розповів, як Усик прийняв рішення про припинення переговорів з Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик не був розчарований. Він був виснажений через цю ситуацію. Олександр протягом трьох місяців старанно працював у тренувальному таборі. Йому потрібна мета, щоб мотивувати себе. А коли двічі на день відбуваються американські гірки та змінюється напрямок, ти не можеш залишатися зосередженим".

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Був момент, коли Усик усвідомив, що, швидше за все, бій не відбудеться. Однією з причин цього стало те, що Олександр прочитав книгу Тайсона. Я не впевнений, що Ф'юрі сам її написав, але в ній йдеться про те, що він використовував такі тактики в минулому, щоб залізти суперникам у голову. Тому Усик був цілком упевнений, що це одна з тактик Тайсона. Він не хотів ставати "жертвою".

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"Він зрозумів, що потрібно зупинити переговори, адже бою все одно не буде. Що раніше ми зупинимося, то менше втратимо. Я говорю про всіх нас, в тому числі про Queensberry, яким також довелося б платити за оренду Вемблі, за просування поєдинку. Таке вже було з Кличком. Коли вже була прес-конференція, було інвестовано гроші в просування бою, але в якийсь момент все скасувалось", - сказав Красюк.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою з Усиком.