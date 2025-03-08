Манчестер Сіті зіграє з Ноттінгемом, Миколенко проти Вулвергемптона: анонс матчів 28 туру АПЛ

Сьогодні, 8 березня, відбудеться низка матчів в межах 28 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Ігровий день розпочнеться поєдинок між третьою та четвертою командами чемпіонату – Ноттінгем прийматиме Манчестер Сіті. Зазначимо, що команди наразі розділяє лише одне очко.

О 17:00 відбудеться ще три матчі, серед яких Ліверпуль зустрінеться із безнадійним аутсайдером АПЛ Саутгемпоном, а Брайтон зіграє проти Фулгема.

О 19:30 Бернтфорд Єгора Ярмолюка в домашньому поєдинку зіграє проти Астон Вілли. Команди знаходяться на 11 та 10 місцях в чемпіонаті Англії відповідно, маючи 42 та 38 залікових балів.

Завершальним матчем дня о 22:00 стане поєдинок між Вулвергемптоном та Евертоном, у складі якого Віталій Миколенко вже встиг провести 100 матчів в межах АПЛ.

Розклад 28 туру АПЛ на 8 березня:

14:30 Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті

17:00 Брайтон – Фулгем

17:00 Крістал Пелес – Іпсвіч Таун

17:00 Ліверпуль – Саутгемптон

19:30 Брентфорд – Астон Вілла

22:00 Вулвергемптон – Евертон

Зазначимо, що матчі Сіті, Ліверпуля та Брентфорда транслюватиме в прямому етері онлайн-сервіс Megogo, а решту поєдинків можна буде подивитись на Setanta Sports.

Раніше головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував невдалий сезон у виконанні команди.