Абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) узгодив проведення поєдинку з обов’язковим претендентом на пояс WBO Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

Про це повідомляє DAZN.

Вечір боксу відбудеться 6 травня. Поєдинок відбудеться у мексиканській Гвадалахарі, штат Халіско, на стадіоні Акрон.

У ніч на 18 вересня минулого року Альварес переміг Геннадія Головкіна одноголосним рішенням суддів та захистив свої титули. Всі судді віддали Канело перемогу - 116-112, 115-113, 115-113.

Джон Райдер у своєму останньому бою достроково переміг свого співвітчизника Зака Паркера та став тимчасовим чемпіоном WBO у суперсередній вазі.

Після бою з Райдером, Канело націлений на реванш із володарем титулу WBA у напівважкій вазі Дмітрієм Біволом. Другий поєдинок Альвареса із росіянином планують організувати у вересні. Нагадаємо, що в травні 2022 року Альварес зазнав другої поразки в кар’єрі, програвши Біволу в бою за титул чемпіона світу в напівважкій вазі.

