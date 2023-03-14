Головне
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030
Вчора 20:09 474
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 178
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 157
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 192
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі
Вчора 23:38 255
Будівельник програв Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
Вчора 22:55 177
ФІФА затвердила формат ЧС-2026 з 12 групами по 4 команди
Вчора 19:40 431
Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва через позитивний допінг-тест
Вчора 17:39 413
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 17:05 8919
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 16:06 1166
Прямі трансляції

Альварес узгодив проведення поєдинку з Райдером

Вчора 23:25 183 0
Бій відбудеться 6 травня
Альварес узгодив проведення поєдинку з Райдером
#Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) узгодив проведення поєдинку з обов’язковим претендентом на пояс WBO Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

Про це повідомляє DAZN.

Вечір боксу відбудеться 6 травня. Поєдинок відбудеться у мексиканській Гвадалахарі, штат Халіско, на стадіоні Акрон.

У ніч на 18 вересня минулого року Альварес переміг Геннадія Головкіна одноголосним рішенням суддів та захистив свої титули. Всі судді віддали Канело перемогу - 116-112, 115-113, 115-113.

Джон Райдер у своєму останньому бою достроково переміг свого співвітчизника Зака Паркера та став тимчасовим чемпіоном WBO у суперсередній вазі.

Після бою з Райдером, Канело націлений на реванш із володарем титулу WBA у напівважкій вазі Дмітрієм Біволом. Другий поєдинок Альвареса із росіянином планують організувати у вересні. Нагадаємо, що в травні 2022 року Альварес зазнав другої поразки в кар’єрі, програвши Біволу в бою за титул чемпіона світу в напівважкій вазі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі 7275
Ротань назвав трьох найкращих молодих футболістів України Ротань назвав трьох найкращих молодих футболістів України 2926
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО 4261
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 2306
Збірна України змінить місце проведення домашніх матчів Збірна України змінить місце проведення домашніх матчів 1857
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8919
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5843 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24468
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28176
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53199
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8067 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72798 1