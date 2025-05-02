Треба працювати так, щоб тебе продали в Реал, – екстренер Динамо прокоментував спад Бражка

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував спад Володимира Бражка, який втратив місце в основі у другій частині сезону.

Його слова передає Український футбол.

" Свого часу говорили, що Бражко незамінний для Динамо, а сьогодні ми бачимо, що це не так. У кожних футболістів є спади. Розмови про те, що Бражка вибило з колії те, що його не продали у Вулверхемптон? Треба працювати так, щоб тебе продали в Реал. Доводь це щодня на тренуваннях і в іграх ", – сказав Хацкевич.

Нагадаємо, Бражко був основним гравцем Динамо та збірної України у першій половині сезону, проте після зимової перерви втратив своє місце в основі. Після відновлення чемпіонату Володимир зіграв лише 3 матчі у старті (один в Кубку).

Загалом же у Бражка 33 гри за Динамо у поточному сезоні. На його рахунку 5 голів та 4 результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх".