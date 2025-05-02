Збірна України з карате назвала склад на чемпіонат Європи

Збірна України з карате назвала склад команди на 60-й чемпіонат Європи, який відбудеться у Єревані (Вірменія) з 7-го по 11-те травня.

Про це повідомляє пресслужба ФКУ.

Турнір стане відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Склад України на Євро-2025

Ката індивідуальне

Чоловіки

Ярослав Федоров

Жінки

Галина Запорожченко

Куміте індивідуальне

Жінки

Юлія Палашевська, Анжеліка Терлюга, Олександра Шолохова, Еліна Сєлємєнєва, Дарія Булай

Чоловіки

Нікіта Філіпов, Давид Яновський, Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Різван Талібов

Куміте командне

Жінки

Наталія Осадчук, Анжеліка Терлюга, Олександра Шолохова, Еліна Сєлемєнєва, Дарія Булай

Чоловіки

Андрій Торошанко, Валерій Сонних, Максим Бугайов, Ерік Рагозенко, Олег Пащенко, Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Різван Талібов

Зазначимо, що найкращим показником збірної України на чемпіонатах Європи було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).

Водночач максимальну кількість нагород Україна здобувала 2017 року в Коджаелі (Туреччина) – 6 (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові; 4-те місце у загальному заліку).

Напередодні українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті.