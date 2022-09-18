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Сауль Альварес - Геннадій Головкін: відео бою

Сьогодні 10:55 292 0
До вашої уваги найяскравіші моменти третього поєдинку боксерів
Сауль Альварес - Геннадій Головкін: відео бою
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 17 на 18 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Головним поєдинком вечора стала трилогія абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса та володаря титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадія Головкіна.

Мексиканський боксер зумів захистити чемпіонські пояси, перемігши одноголосним рішенням суддів - 116:112, 115:113, 115:113.

До вашої уваги відео бою Альварес - Головкін:

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