Я не розумію: тренер Карпат залишився незадоволеним суддівством у матчі з Лівим Берегом

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу своєї команди над Лівим Берегом в межах 27 туру Української Прем'єр-ліги, висловивши незадоволення суддівством.

Слова тренера наводить пресслужба львівського клубу.

"Не зовсім зрозуміло, коли рефері дає кількісну перевагу супернику, ламає гру. Я не розумію, чому за такі фоли давати жовті картки. За мінімальний контакт, за гру рукою. Після цього гравцям Лівого Берега можна було 15 таких жовтих карток дати, але він цього не робив. Добре, що ми впорались з цим та забили три голи. Не думаю, що всі команди можуть їм забити три голи. Ще у першому колі я казав, що цій команді важко забивати. Це показник того, що ми хочемо грати в атаку і робимо це навіть вдесятьох. Суддівство в Україні стало кращим. Однак, напевно, щось інше було. Я не вірю, що це випадковість і саме в наших матчах", – сказав він.

Наставник "левів" також не погоджується з тим, що Лівий Берег домінував в кінці першого тайму.

"У них були моменти, але ми знаємо, як вони це роблять. Команда грає в перехідних фазах. Коли суперник помиляється на м’ячі вони витискають та вибігають у контратаки. Ми змінили це. Ми просто підігравали їм в кінцівці першого тайму. Танда грав лівого захисника, намагався також грати всередині. Через вилучення ми мали певний сумбур. Не дуже якісна гра від нас. У перерві ми казали, що будемо більше домінувати в цьому матчі. У принципі, так і було. Ми перебудувалися та взяли гру під свій контроль", – підкреслив Лупашко.

Раніше підсумки матчу підбив і тренер Лівого Берега Віталій Первак.

Карпати наздогнали у турнірній таблиці 4-те Полісся, наразі в обох колективів по 43 бали, однак у житомирської команди матч у запасі. Лівий Берег з 23 пунктами перебуває у зоні перехідних матчів (14-те місце).