Отже, такий наш рівень: наставник Лівого Берега – про поразку від Карпат

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Карпат в межах 27 туру Української Прем'єр-ліги, вказавши на жахливі помилки в захисті.

Слова тренера наводить пресслужба Карпат.

"Є багато, що коментувати, але не хочу про це все говорити. Ми на полі грали у більшості з 20-ї хвилини матчу, але через жахливі помилки в захисті ми спромоглися пропустити три м’ячі. Отже, такий наш рівень. А в атаці змогли лише запхати чи то забити два голи – немає різниці. Дуже сильне розчарування.



Треба працювати та вірити у себе і футболістів. Розумієте, психологія – така річ, що ми робили багато перехоплень в центрі поля. Вибігали в атаку, а там нічого не змогли зробити. Команда грає вдесятьох, багато вільних зон. Були можливості для взяття воріт, а ми не могли цим скористатися. Потрібно працювати. У нас ще є матчі, тож ми будемо битися до останнього. Якщо буде азарт і серце, то я вірю, що все буде добре", – зазначив він.