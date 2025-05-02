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Тур Романдії. Вайн виграв третій етап

Олег Дідух — 2 травня 2025, 18:46
Тур Романдії. Вайн виграв третій етап
Джей Вайн
x.com/TourDeRomandie

Австралійський велогонщик команди UAE Emirates Джей Вайн став переможцем третього етапу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. В рамках третього етапу гонщики подолали 183 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Коссоне.

Маршрут 3 етапу Тур Романдії-2025
Маршрут 3 етапу Тур Романдії-2025
procyclingstats.com

Вайн переміг завдяки сольній атаці в останній пагорб менш ніж за 2 км до фінішу. В підсумку австралієць на 2 секунди випередив пелотон, із якого найшвидшими були француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious і партнер Вайна по UAE Emirates, португалець Жоау Алмейда.

Лідерство у загальному заліку зберіг француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вчора, 1 травня, другий етап виграв Лоренцо Фортунато. У суботу, 3 травня, на гонщиків чекає ключовий етап Туру Романдії: 128 км дистанції зі Сьона до гірського фінішу Тіон-2000.

Тур Романдії Джей Вайн

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