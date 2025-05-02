Тур Романдії. Вайн виграв третій етап

Австралійський велогонщик команди UAE Emirates Джей Вайн став переможцем третього етапу швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. В рамках третього етапу гонщики подолали 183 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Коссоне.

Маршрут 3 етапу Тур Романдії-2025 procyclingstats.com

Вайн переміг завдяки сольній атаці в останній пагорб менш ніж за 2 км до фінішу. В підсумку австралієць на 2 секунди випередив пелотон, із якого найшвидшими були француз Ленні Мартінес із Bahrain Victorious і партнер Вайна по UAE Emirates, португалець Жоау Алмейда.

JAY VINE POWERS TO THE WIN 🙌



A strong attack inside the final kilometre saw the Australian hold off the peloton to take the victory at Tour de Romandie 💪 pic.twitter.com/8oLndJSiK7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 2, 2025

Лідерство у загальному заліку зберіг француз Алекс Боден із EF Education EasyPost.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вчора, 1 травня, другий етап виграв Лоренцо Фортунато. У суботу, 3 травня, на гонщиків чекає ключовий етап Туру Романдії: 128 км дистанції зі Сьона до гірського фінішу Тіон-2000.