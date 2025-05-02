Артета анонсував повернення Гаверца

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що німецький атакувальний півзахисник Кай Гаверц зможе повернутися на поле до завершення сезону.

Цитує наставника Sky Sport.

"Думаю, що він зіграє до кінця сезону. Якщо все йтиме так, як зараз, у нього буде шанс зіграти кілька матчів до кінця сезону", – сказав Артета.

У лютому Гаверц переніс операцію на підколінному сухожиллі. Тоді прогнозувалося, що у поточному сезоні 25-річний німець більше не зіграє. Проте відновлення хавбека після травми йде швидше, ніж очікувалося, і він може встигнути повернутися в поточному сезоні.

Наразі "каноніри" йдуть другими в турнірній таблиці АПЛ, де наступний матч зіграють проти Борнмута (3 травня). Також на команду очікує матч-відповідь проти ПСЖ.