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Франклін наніс більше точних ударів, ніж Вайт

Сьогодні 12:55 164 0
Франклін наніс більше точних ударів, ніж Вайт
#Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО), який переміг Джермейна Франкліна (21-1, 14 КО), наніс менше точних ударів, ніж суперник.

Про це повідомляє портал CompuBox.

На рахунку Вайта 608 ударів, 144 з яких були точними. Франклін викинув 606 ударів, 165 потрапили в ціль.

У Ділліана 33/331 точних джеба, у Джермейна - 60/315.

Британець здобув перемогу рішенням суддів - 115-115, 116-112, 116-112.

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