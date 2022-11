Франклін наніс більше точних ударів, ніж Вайт

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО), який переміг Джермейна Франкліна (21-1, 14 КО), наніс менше точних ударів, ніж суперник.

Про це повідомляє портал CompuBox.

На рахунку Вайта 608 ударів, 144 з яких були точними. Франклін викинув 606 ударів, 165 потрапили в ціль.

У Ділліана 33/331 точних джеба, у Джермейна - 60/315.

Британець здобув перемогу рішенням суддів - 115-115, 116-112, 116-112.

How competitive was Whyte W 12 Franklin? They landed within five punches of each other in 10 of 12 rounds. #whytefranklin pic.twitter.com/W2JXfOGF2n