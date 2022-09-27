Кличко: росія хоче мобілізувати свій народ, але повинна закрити кордони, щоб не дати їм втекти

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон світу в суперважкому дивізіоні Володимир Кличко висміяв мобілізацію на росії.
Про це розповів сам боксер у Twitter.
"росія хоче мобілізувати свій народ, але повинна закрити свої кордони, щоб не дати їм втекти. Це нова залізна завіса. Назвемо це – іронічна завіса", - відзначив Кличко.
Також Кличко-молодший заявив, що кожен росіянин, який вчинив злочин на території України, понесе за це покарання.
Раніше повідомлялося, що росія поверне спортсменів з-за кордону, щоб запобігти втечі з країни.