Кличко: росія хоче мобілізувати свій народ, але повинна закрити кордони, щоб не дати їм втекти

Ексчемпіон світу з боксу прокоментував мобілізацію в росії

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в суперважкому дивізіоні Володимир Кличко висміяв мобілізацію на росії.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

"росія хоче мобілізувати свій народ, але повинна закрити свої кордони, щоб не дати їм втекти. Це нова залізна завіса. Назвемо це – іронічна завіса", - відзначив Кличко.

Також Кличко-молодший заявив, що кожен росіянин, який вчинив злочин на території України, понесе за це покарання.

Раніше повідомлялося, що росія поверне спортсменів з-за кордону, щоб запобігти втечі з країни.