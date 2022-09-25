Росія поверне спортсменів з-за кордону, щоб запобігти втечі з країни

Рішення пов'язане з оголошенням мобілізації

Джерело - Inside the games.

Міністерство спорту росії (терористичної країни) наказало державним органам призупинити тренувальні збори за кордоном, а також участь російських збірних у змаганнях за межами країни.

Про це повідомляє Inside the Games.

Це може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон, хоча влада офіційно розглядає припинення тренувальних таборів як захід для підтримки російської спортивної індустрії.

Наразі це стосується лише тренувальних таборів і змагань, поїздку на які фінансувало Міністерство спорту.

Нагадаємо, російський клуб може знятися з Кубка через мобілізацію гравців.