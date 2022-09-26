Усик: Мрію, щоб зупинилась війна і почалось відновлювання

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) мріє про перемогу України у війні з росією (терористичною державою).
Про це він розповів журналісту Дмитру Гордону.
"Дуже хотілось би перемогти якнайшвидше. Щоб зупинилась війна і почалось відновлювання. Це велике перетворення для всіх нас. Як птах Фенікс. На жаль, ціна велика. Перетворення коштує занадто багато життів, пам’яті".
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"Будинки відновляться, а люди йдуть, від деяких людей йде впевненість, розуміння сенсу життя. Але ми прорвемось. У нас немає вибору. Так завжди було. Наче кінець, але ні", - сказав Усик.