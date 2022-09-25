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Усик: Крим - український, він був, його нахабно віджали

Сьогодні 22:24 137 0
Боксер відповів на запитання журналіста Дмитра Гордона про те, чий Крим
Усик: Крим - український, він був, його нахабно віджали
#Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (20-0,13 КО) не подобається, коли їдять за його рахунок, не попереджаючи про це.

Про це заявив сам боксер.

"Крим - наш, був є і буде. Я думав про це і говорив на пресконференції. Коли мене запитали і я одного разу сказав, комусь цього було мало, і вони почали.

Я розумію, що якщо скажу я, то вони напишуть, що сказав Усик і ці ресурси читатимуться краще.

Мені не подобається, коли їдять за мій рахунок, не попереджаючи про це. Я теж люблю грати і вмію, трохи, трохи, але вмію.

Я дивився фільм про Маргарет Тетчер, там одна молода журналістка провокувала її на якісь запитання. Вона каже: "Люба моя, я дуже багато часу працюю і зробила занадто багато роботи, щоб бути тим, ким я є, а ти хочеш одним питанням забрати всю мою славу. До побачення".

Мені ніяка слава непотрібна, я не марнославна людина, ні, напевно, трохи марнославна - всі ми, горденька є.

Крим - український, він був, його взяли нахабно, просто прийшли люди і віджали.

Я більш ніж впевнений, що якби були правильні вказівки людей, у яких є яйця, то вони не змогли б Крим забрати так швидко. А мене запитують чий - наш", - сказав Усик.

Раніше Ф’юрі заявив, що Джойс переможе Джошуа і середньоваговика Усика.

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