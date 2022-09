Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер переміг японського бійця ММА-промоушену Rizin Мікуру Асакуру.

Бій тривав лише два раунди і завершився нокаутом.

🚨 Floyd Mayweather finishes Mikuru Asakura in the 2nd round with a clean right hand at the bell! pic.twitter.com/CA0FBOI0kF