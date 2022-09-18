Головне
Канело переміг Головкіна і захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:38 1467
Соболь пропустить матчі Ліги націй
Сьогодні 08:28 488
Багатскіс залишить посаду наставника збірної України
Сьогодні 08:08 626
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Сьогодні 07:45 5123 1
Канело - Головкін 3: Як це було
Сьогодні 07:38 12028
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ
Вчора 21:25 1828
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Вчора 11:39 1680
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Вчора 08:21 15852 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 08:12 1636
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Вчора 08:08 1191 2
Прямі трансляції

Альварес: Треба операція на лівій руці, не можу навіть склянку з водою тримати

Сьогодні 15:10 193 0
Канело прокоментув бій з Головкіним
Альварес: Треба операція на лівій руці, не можу навіть склянку з водою тримати
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) після перемоги над Геннадієм Головкіним (42-2-1, 37 КО) має проблеми з лівою рукою.

Про це заявив сам боксер.

"Мені потрібна операція на лівій руці. Але я в порядку. Я воїн, тому тут. Рука дуже болить, не можу навіть тримати склянку з водою.

Мене не здивувала активність Головкіна в останніх раундах. Знаю його, він має хорошу генетику. Геннадій - сильний боксер, тому я не здивований", - сказав Альварес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Канело - Головкін 3: Як це було Канело - Головкін 3: Як це було 12028
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 5123 1
Ломаченко: Можливо, що у Головкіна були проблеми зі здоров'ям Ломаченко: Можливо, що у Головкіна були проблеми зі здоров'ям 8302
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ 1828
У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО 6539
Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО Польський боєць MMA відправив у нокдаун блогера під час інтерв'ю - ВІДЕО 12081
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 33149 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1609
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4281 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15985
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6331
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 26620 4