Альварес: Треба операція на лівій руці, не можу навіть склянку з водою тримати

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) після перемоги над Геннадієм Головкіним (42-2-1, 37 КО) має проблеми з лівою рукою.

Про це заявив сам боксер.

"Мені потрібна операція на лівій руці. Але я в порядку. Я воїн, тому тут. Рука дуже болить, не можу навіть тримати склянку з водою.

Мене не здивувала активність Головкіна в останніх раундах. Знаю його, він має хорошу генетику. Геннадій - сильний боксер, тому я не здивований", - сказав Альварес.