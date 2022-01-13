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Ф'юрі: Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні усі пояси

Сьогодні 12:39 325 0
Британець бажає відібрати пояси в Усика
Ф'юрі: Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні усі пояси
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче забрати в Олександра Усика пояси, які він відібрав в Ентоні Джошуа.

Про це заявив циганський король.

"Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні усі пояси. І це після тієї важкої роботи, яку я зробив для того, щоб їх забрати. Марна робота.

Ти (Джошуа, - прим.) - здоровенний бомжара. До тебе підійшов маленький стероїдний середньоваговик і забрав усі пояси. Для їхнього повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник із Ланкастера!

Я звільню непотрібну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії!", - сказав Ф'юрі.

Раніше промоутер звинуватив WBC у зриві бою Усик - Ф'юрі.

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