Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче забрати в Олександра Усика пояси, які він відібрав в Ентоні Джошуа.

Про це заявив циганський король.

"Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні усі пояси. І це після тієї важкої роботи, яку я зробив для того, щоб їх забрати. Марна робота.

Ти (Джошуа, - прим.) - здоровенний бомжара. До тебе підійшов маленький стероїдний середньоваговик і забрав усі пояси. Для їхнього повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник із Ланкастера!

Я звільню непотрібну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії!", - сказав Ф'юрі.