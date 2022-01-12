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Промоутер звинуватив WBC у зриві бою Усик - Ф'юрі

Сьогодні 16:12 200 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик - Ф'юрі
Промоутер звинуватив WBC у зриві бою Усик - Ф'юрі
Фото - gettyimages
#WBC, #Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - vringe.com.

Через рішення WBC зірвався поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Всі розмови про те, щоб Джошуа відійшов убік та дозволив Усику та Ф'юрі визначити абсолютного чемпіона, одразу ж стали неактуальними. Адже я збирався про це поговорити з Джошуа, хоча його цей варіант і не влаштовує. Це рішення все ускладнює. Вайт має намір оскаржити ухвалу WBC в арбітражному суді. А це додатковий час.

Це ускладнює всю процедуру, а вона й так була непростою: домовитися про відступні і для Ентоні, і для Ділліана, прописати в контракті всі необхідні пункти, задовольнити всі чотири сторони. Уявіть, наскільки це все складно й довго", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, менеджер Усика натякнув на можливий бій із Ф'юрі.

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