Хейні переміг Діаза та вчетверте захистив титул WBC

Чинний чемпіон світу за версією WBC e легкій вазі Девін Хейні (27-0-0, 15 КО) захистив титул у бою з Джозефом Діазом (31-2-1, 15 КО).

Головний бій боксерського вечора на MGM Grand, Grand Garden Arena (Лас-Вегас, США) тривав усі 12 раундів і завершився впевненою перемогою чемпіона одноголосним рішенням суддів - 117-111, 117-111, 116-112.

Американець вчетверте захистив свій пояс.

All respect between Devin Haney and JoJo Diaz after the fight 🙌#HaneyDiazJr pic.twitter.com/bnpMkeWwD4