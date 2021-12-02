Митрофанов дізнався наступного суперника

Дмитро Митрофанов повернеться на ринг у грудні.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 КО) проведе рейтинговий бій проти представника Казахстану Берікбая Нуримбетова (8-4-1, 3 КО).

Дмитро Митрофанов провів 12 поєдинків на профі-ринзі, одержав 11 перемог, 5 з яких нокаутами. Входить до топ-15 рейтингу WBO серед представників першої середньої ваги. В липні цього року Дмитро успішно захистив титул WBO Oriental, перемігши нігерійця Ріллівана Бабатунде одноголосним рішенням суддів.

Супернику Дмитра 30 років. Берікбай Нуримбетов народився в Узбекистані, живе та тренується в Караганді (Казахстан). За його плечима 13 боїв, 8 перемог, 3 з яких дострокові. В жовтні цього року зупинив співвітчизника Далера Єнікеєва технічним нокаутом у третьому раунді.

Бій відбудеться у ТРЦ Термінал у Броварах. Головною подією вечора стане бій Чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (15-0-0, 9 КО) проти експретендента на титул Чемпіона світу IBF Іси Чанієва (15-3-0, 7 КО) з Росії. На кону – титул Дениса.