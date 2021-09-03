Ф'юрі визначився зі своїм майбутнім після закінчення кар'єри у боксі

Джерело - BoxingScene.
Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО)після завершення професійної кар'єри в боксі буде виступати в ММА.
Про це заявив батько боксера Джон Ф'юрі.
"Тайсон - швидкий і відмінно координований. Я вірю, що якби за нього взявся топовий тренер по ММА, то він би показав себе у всій красі.
Коли Тайсон завершить виступи в боксі, він, ймовірно, перейде в ММА. Побачите", - сказав Джон Ф'юрі.
У наступному бою Ф'юрі поб'ється проти Деонтея Вайлдера. Поєдинок відбудеться 9 жовтня.
Раніше, Сіренко назвав фаворита бою Ф'юрі - Вайлдер.