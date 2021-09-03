Ф'юрі визначився зі своїм майбутнім після закінчення кар'єри у боксі

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО)після завершення професійної кар'єри в боксі буде виступати в ММА.

Про це заявив батько боксера Джон Ф'юрі.

"Тайсон - швидкий і відмінно координований. Я вірю, що якби за нього взявся топовий тренер по ММА, то він би показав себе у всій красі.

Коли Тайсон завершить виступи в боксі, він, ймовірно, перейде в ММА. Побачите", - сказав Джон Ф'юрі.