Сіренко назвав фаворита бою Ф'юрі - Вайлдер

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі переможе Деонтея Вайлдера в трилогії, яка відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі.

Про це заявив український проспект суперважкої ваги Владислав Сіренко.

"Я думаю, що в третьому бою знову переможе Тайсон Ф'юрі. Він знову зробить це впевнено, якщо у нього не виникне якихось психологічних зрушень. Якщо Ф'юрі підійде до цього бою, як до другого, то плюс-мінус повториться його результат (тоді Ф'юрі переміг технічним нокаутом в сьомому раунді, - прим.).

Що стосується Вайлдера, то у нього просто є одна комбінація, якою він дуже вміло користується. Звичайно, за це йому респект, адже він зміг своєю правою рукою стати чемпіоном світу і взагалі тим, ким є. Але він мене не вражає. Мені здається, що в технічному аспекті він слабенький. Крім правої руки і цього божевілля в добиванні, у нього більше нічого такого немає", - сказав Владислав Сіренко.