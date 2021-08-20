Гвогдик: Якщо Усик хоче показати видовище, то не виграє у Джошуа

Джерело - xsport.ua.
В Олександра Усика є шанси 25 вересня перемогти Ентоні Джошуа.
Про це заявив боксер Олександр Гвоздик.
"Я чекаю, що Саша буде показувати розумний бокс, а не видовищний. Тому що Саші під силу виграти, але для цього йому потрібно бути дуже швидким, дуже рухливим і дуже розумним. Якщо Саша захоче показати видовище, то, думаю, виграти йому не вдасться.
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Найкращий бій в його кар'єрі був проти Гассієва? Йому потрібно показувати такий же бокс. Тільки з якимись поправками конкретно під суперника, під Джошуа", - зазначив Гвоздик.