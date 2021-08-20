Гвогдик: Якщо Усик хоче показати видовище, то не виграє у Джошуа

В Олександра Усика є шанси 25 вересня перемогти Ентоні Джошуа.

Про це заявив боксер Олександр Гвоздик.

"Я чекаю, що Саша буде показувати розумний бокс, а не видовищний. Тому що Саші під силу виграти, але для цього йому потрібно бути дуже швидким, дуже рухливим і дуже розумним. Якщо Саша захоче показати видовище, то, думаю, виграти йому не вдасться.