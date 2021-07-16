Екстренер Кличка порівняв Ломаченка зі зламаним автомобілем

Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічев заявив, що український боксер Василь Ломаченко вже ніколи не повернеться на найвищий рівень.

Про це спеціаліст сказав на власному каналі в YouTube.

Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі

За його словами, найкращі часи для колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях залишилися позаду.

"Характер у Ломи "газ не скину" - це точно. Але вже все - зламаний автомобіль. Ну скільки тато буде їздити на цьому несправному автомобілі?

Так, Вася виграв, все класно, але це рівень. Рівень Накатані на десять голів нижче. Ви думали, що Накатані виграє у Васі через те, що він боксував з Теофімо Лопесом? Це маячня. Ви повинні це розуміти. Рівень інший. А у нас усі: "Вася виграв, повернувся". Куди він повернувся? Якби він у Лопеса виграв, питань би не було. А так Накатані - першорозрядник, від сили кандидат у майстри спорту", - сказав Городнічев.