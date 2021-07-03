Боу оголосив про повернення на ринг в 54 роки

Колишній чемпіон світу повернеться в ринг у жовтні

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ріддік Боу вирішив повернутися у професійний бокс.

Про це заявив сам боксер.

"Привіт, я Ріддік Боу, дворазовий чемпіон світу у важкій вазі, і я тільки що підписав контракт з Celebrity Boxing. Слухайте, я готовий до роботи. Як ви думаєте, з ким я повинен побитися? Може бути, Майк Тайсон? Евандер Холіфілд? Шак? Дайте мені знати, з ким ви хочете, щоб я побився", - заявив Боу.

Поєдинок Боу анонсований на 23 жовтня в Маямі. На той момент Ріддіку буде 54 роки. В останній раз він виходив в ринг у 2008 році, коли рішенням суддів переміг Джина Пукалла.

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