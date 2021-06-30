Батько Ломаченка підготує Усика до бою з Джошуа

Анатолій Ломаченко, батько і тренер колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, готуватиме Олександра Усика до майбутнього поєдинку з чемпіоном IBF, WBA і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Я спілкувався з Егісом Клімасом, менеджером Ломаченко і Усика. Він сказав, що батько Василя, який тренував всіх українських олімпійців, погодився повноцінно готувати Усика до бою з Джошуа.

Не думайте, що Ентоні належить легка прогулянка. Його чекає дуже складний бій з Усиком, який є приголомшливим боксером. Батько Ломаченко більше ні з ким би не працював, але він буде тренувати Усика, тому що Олександр для нього як сім'я", - розповів Арум.