Арум: Ломаченко - один з найвидатніших боксерів в історії

Боб Арум прокоментував бокс Василя Ломаченка

Відомий американський промоутер Боб Арум оцінив виступ українського легкоатлета Василя Ломаченка в поєдинку проти Теофімо Лопеса.

Про це розповів сам менеджер.

"Я не знаю, що сталося в поєдинку з Лопесом. Я подивився перші шість раундів і не міг в це повірити. Безумовно, Ломаченко - великий боєць, один з найвидатніших боксерів в історії", - відзначив Арум.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, Ломаченко прибув в Лас-Вегас на бій з Накатані.