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Бріггс: Кличко з'їв так багато курок, що сам став однією з них

Сьогодні 19:39 265 0
Американський боксер взявся діставати українця
Бріггс: Кличко з'їв так багато курок, що сам став однією з них
#Бріггс, #Кличко

Джерело - talksport.com.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Шеннон Бріггс бажає провести бій з українцем Володимиром Кличком.

Про це заявив сам Бріггс.

"Він з'їв так багато курок, що сам став однією з них. Йому подобається смажений рис з куркою. Він навіть любить курячі оладки з курячим сиропом і курячим маслом. Курячу содову. Курячі цукерки. Його подушка набита курячими пір'ями.

Він хоче вийти на вулицю з корешами, але знає, що там ховається чемп, бажаючи застати його зненацька", - зазначив Бріггс.

Кілька днів тому Бріггс заявив, що Володимир вибрав його в якості суперника для свого повернення на ринг.

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