Бріггс: Кличко з'їв так багато курок, що сам став однією з них

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Шеннон Бріггс бажає провести бій з українцем Володимиром Кличком.

Про це заявив сам Бріггс.

"Він з'їв так багато курок, що сам став однією з них. Йому подобається смажений рис з куркою. Він навіть любить курячі оладки з курячим сиропом і курячим маслом. Курячу содову. Курячі цукерки. Його подушка набита курячими пір'ями.

Він хоче вийти на вулицю з корешами, але знає, що там ховається чемп, бажаючи застати його зненацька", - зазначив Бріггс.