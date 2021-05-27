Бріггз анонсував бій з Кличком

49-річний ексчемпіон світу у суперважкій вазі Шеннон Бріггз стане наступним суперником 45-річного Володимира Кличка.

Про це розповів сам американський боксер.

"Доля все розставила по місцях. Сьогодні я погодився побитися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Я кажу вам про це першими. Про це не знає навіть моя дружина. Хлопці, ви перші люди, хто про це дізнався. Я клянусь Богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає. Ви дізналися про це першими.

Не знаю, чи буде це професійний або виставковий бій. Вони подзвонили мені і сказали: "Гей, ти хочеш битися з Володимиром Кличком?" Я відповів: "Так". Я навіть поки нікому не розповів про це, тому що обговорював телефоном інші справи.

Їм не потрібно просити мене двічі. Як тільки вони подзвонили і запитали, чи хочу я побитися з Кличком, я відповів: "Let's go, champ!", - сказав Бріггз.