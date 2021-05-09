 Сауль Альварес - Билли Джо Сондерс смотреть онлайн бой 9.05.2021 | Бокс | Champion.com.ua
Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO
Сьогодні 07:06 112
Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: Як це було
Сьогодні 07:00 4211
Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію
Вчора 23:53 278
Метал достроково вийшов у Першу лігу
Вчора 20:41 3249 1
Фінал Кубка України відбудеться з обмеженою кількістю глядачів
Вчора 20:13 1622
Баварія стала чемпіоном Німеччини
Вчора 19:36 1385
Яремчук: Можливо залишусь у Генті
Вчора 18:11 1788
Стаховський виграв парний фінал на турнірі у Празі
Вчора 17:43 1344
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Вчора 16:56 3819 1
ПСЖ продовжив контракт з Неймаром
Вчора 16:12 606
Блоги
Українські спортивні журналісти отримали почесні нагороди
Українські спортивні журналісти отримали почесні нагороди Андрій Твердохліб
Вчора 18:56 328
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова Андрій Твердохліб
Вчора 18:34 344
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
Вчора 16:56 3819 1
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях Valeriy Ruchka
07.05.2021 15:10 595 2
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2021 13:30 6004
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
06.05.2021 10:05 17142
Гол, який поховав надії Реала на фінал Ліги чемпіонів
Гол, який поховав надії Реала на фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
06.05.2021 00:09 1133
Вернер відкриває рахунок в матчі проти Реала
Вернер відкриває рахунок в матчі проти Реала Valeriy Ruchka
05.05.2021 22:49 754
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України Valeriy Ruchka
05.05.2021 18:33 5742 1
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
05.05.2021 15:33 8159
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: Як це було

Сьогодні 07:00 4211 0
Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: Як це було

Джерело - Чемпіон.

ВСЕ! Бій завершено! Сауль Канело Альварес здобуває перемогу технічним нокаутом!

8-раунд: Неймовірний раунд у виконанні Альвареса! Неймовірну серію провів Канело. Сондерс ледь не відправився у нокаут!

7-раунд: Черговий рівний раунд від бійців! Сондерс повністю пристосувався до стилю Канело, проте помітно, як Альварес керує боєм. Нас чекають дуже цікаві чемпіонські раунди!

6-раунд: Ще один близький раунд. Сондерс продовжує працювати джебами активно, а Альварес трохи активізувався і схоже, що в цьому раунді він наніс трохи більше точних ударів. Трихвилинка за ним.

5-раунд: Хороший раунд від Сондерса ми побачили! Класно він джебами зараз працює на близькій дистанції. Альварес продовжує потужно пробивати корпус Біллі Джо, проте цей раунд точно за андердогом сьогоднішнього поєдинку.

4-раунд: Впевненіше вже діє Сондерс, схоже, що він пристосовується до стилю Канело. Біллі почав наносити більше ударів, проте і Альварес не зупиняється і продовжує диктувати свої умови в ринзі.

3-раунд: Цей раунд вже був ближчим і не можна комусь віддати явну перевагу, проте помітно, що саме Канело володіє ініціативою, контролює центр рингу та наносить більш акцентовані удари. Не зрозуміло, яким чином Сондерс хоче сьогодні виграти.

2-раунд: Вже активніше починають діяти бійці! Помітна перевага Альвареса наразі, саме він контролює ситуацію в ринзі. Чимало потужних ударів по корпусу Сондерса проходить. Ще один раунд за Канело!

1-раунд: Досить пасивний раунд від обох бійців. Канело зайняв центр рингу, Сондерс працював від оборони. Кілька разів Альварес вдало пробив по корпусу. Раунд за ним. 10:9.

Бій розпочався!

Тепер на арені з'являється Сауль Канело Альварес!

Біллі Джо Сондерс виходить на ринг!

Також на AT&T Stadium лунає гімн США!

Тепер лунає гімн Мексики!

Лунає гімн Великої Британії!

Бій Канело - Сондерс встановив рекорд за кількістю глядачів у закритих приміщеннях!

Усі бої андеркарду завершилися і зовсім скоро ми побачемо головну подію вечору!

Чемпіон WBA і WBC в суперсередній вазі Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) проведе поєдинок проти володаря титулу WBO Біллі Джо Сондерса (30-0, 14 КО).

Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 9 травня. Орієнтовний початок - 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку у цій новині.

Коментарі ()