Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: Як це було

ВСЕ! Бій завершено! Сауль Канело Альварес здобуває перемогу технічним нокаутом!

8-раунд: Неймовірний раунд у виконанні Альвареса! Неймовірну серію провів Канело. Сондерс ледь не відправився у нокаут!

7-раунд: Черговий рівний раунд від бійців! Сондерс повністю пристосувався до стилю Канело, проте помітно, як Альварес керує боєм. Нас чекають дуже цікаві чемпіонські раунди!

6-раунд: Ще один близький раунд. Сондерс продовжує працювати джебами активно, а Альварес трохи активізувався і схоже, що в цьому раунді він наніс трохи більше точних ударів. Трихвилинка за ним.

SAUNDERS IS FEELING HIMSELF 😮 pic.twitter.com/Pb4je27N9X

5-раунд: Хороший раунд від Сондерса ми побачили! Класно він джебами зараз працює на близькій дистанції. Альварес продовжує потужно пробивати корпус Біллі Джо, проте цей раунд точно за андердогом сьогоднішнього поєдинку.

Canelo stings Saunders with an uppercut 🎯 #CaneloSaunders pic.twitter.com/UwcumUjI2r

4-раунд: Впевненіше вже діє Сондерс, схоже, що він пристосовується до стилю Канело. Біллі почав наносити більше ударів, проте і Альварес не зупиняється і продовжує диктувати свої умови в ринзі.

3-раунд: Цей раунд вже був ближчим і не можна комусь віддати явну перевагу, проте помітно, що саме Канело володіє ініціативою, контролює центр рингу та наносить більш акцентовані удари. Не зрозуміло, яким чином Сондерс хоче сьогодні виграти.

2-раунд: Вже активніше починають діяти бійці! Помітна перевага Альвареса наразі, саме він контролює ситуацію в ринзі. Чимало потужних ударів по корпусу Сондерса проходить. Ще один раунд за Канело!

1-раунд: Досить пасивний раунд від обох бійців. Канело зайняв центр рингу, Сондерс працював від оборони. Кілька разів Альварес вдало пробив по корпусу. Раунд за ним. 10:9.

Бій розпочався!

Тепер на арені з'являється Сауль Канело Альварес!

Біллі Джо Сондерс виходить на ринг!

Gloved up and ready to go! @bjsaunders_ #CaneloSaunders pic.twitter.com/kPqz9N9c3A