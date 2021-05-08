Сондерс показав вагу на 200 грам більше Альвареса

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Відбулася процедура зважування перед боєм між чемпіоном WBC і WBA в суперсередній вазі Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) і чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).

Канело показав вагу - 75,9 кг, Сондерс - 76,1 кг.

Бій відбудеться в ніч на 9 травня на критому стадіоні AT & T Stadium.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗙𝗔𝗖𝗘-𝗢𝗙𝗙 𝗕𝗘𝗧𝗪𝗘𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗡𝗘𝗟𝗢 & 𝗦𝗔𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦 🔥 pic.twitter.com/77oQHhSfJf — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2021

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо,Канело готовий провести третій поєдинок з Головкіним.