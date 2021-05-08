 Сондерс показав вагу на 200 грам більше Альвареса | Бокс | Champion.com.ua
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Сондерс показав вагу на 200 грам більше Альвареса

Сьогодні 10:41 249 0
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку
Сондерс показав вагу на 200 грам більше Альвареса
#Альварес, #Сондерс

Джерело - Чемпіон.

Відбулася процедура зважування перед боєм між чемпіоном WBC і WBA в суперсередній вазі Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) і чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).

Канело показав вагу - 75,9 кг, Сондерс - 76,1 кг.

Бій відбудеться в ніч на 9 травня на критому стадіоні AT & T Stadium.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо,Канело готовий провести третій поєдинок з Головкіним.

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