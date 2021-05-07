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Канело готовий провести третій поєдинок з Головкіним

Сьогодні 22:39 189 0
Перший бій завершився нічиєю, а другий - перемогою Альвареса
Канело готовий провести третій поєдинок з Головкіним
#Альварес, #Головкін

Джерело - The Athletic.

Чемпіон WBA і WBC в суперсередній вазі Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) втретє вийти на ринг проти володаря титулів IBF і IBO в середній вазі Геннадія Головкіна (41-1-1, 36 КО).

Про це заявив журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

"Канело сказав нам раніше, що він готовий битися з GGG втретє після того, як він об'єднає всі чотири пояси в суперсередній вазі, але бій в трилогії повинен бути саме в суперсередній вазі.

Він сказав, що це справедливо, так як він піднявся з першої середньої в середню вагу, щоб вперше битися з GGG ", - зазначив Коппінджер.

Нагадаємо, що в першому бою в 2017 році боксери розійшлися нічиєю, а через рік виграв Канело рішенням більшості суддів.

Раніше повідомлялося, що Головкін повернеться на ринг у серпні цього року. Суперником чемпіона світу стане непереможений боксер з Бразилії Ексива Фалькао (28-0, 20 КО).

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