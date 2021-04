19-річний боксер помер після бою на чемпіонаті світу

19-річний боксер з Йорданії Рашед Аль-Свайсат помер від наслідків травми, яку отримав на молодіжному чемпіонаті світу в польському Кельце.

Про це повідомляє AIBA.

16 квітня Аль-Свайсат знепритомнів під час поєдинку з естонцем Антоном Виноградовим. Спортсмена госпіталізували і провели операцію на мозку, але він помер через 10 днів.

Поки неясно, смерть настала через травму, отриману під час бою або проблеми зі здоров'ям були ще до виходу на ринг. Інцидент розслідує місцева поліція.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences.