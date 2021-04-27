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19-річний боксер помер після бою на чемпіонаті світу

Сьогодні 18:39 1061 0
Йорданський спортсмен не відновився після операції на мозку
19-річний боксер помер після бою на чемпіонаті світу
#Аль-Свайсат

Джерело - Чемпіон.

19-річний боксер з Йорданії Рашед Аль-Свайсат помер від наслідків травми, яку отримав на молодіжному чемпіонаті світу в польському Кельце.

Про це повідомляє AIBA.

16 квітня Аль-Свайсат знепритомнів під час поєдинку з естонцем Антоном Виноградовим. Спортсмена госпіталізували і провели операцію на мозку, але він помер через 10 днів.

Поки неясно, смерть настала через травму, отриману під час бою або проблеми зі здоров'ям були ще до виходу на ринг. Інцидент розслідує місцева поліція.

Раніше, Лакійчук здобула срібну нагороду на молодіжному чемпіонаті світу.

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