 Лакійчук здобула срібну нагороду на молодіжному чемпіонаті світу | Бокс | Champion.com.ua
Шевченко планує на збір збірної України запросити до 30 гравців з клубів УПЛ
Сьогодні 08:08 692
Маліновський потрапив до команди тижня Серії А
Сьогодні 12:39 137
Лучі незабаром покине свою посаду
Сьогодні 11:54 501
Шахтар запропонував дворічний контракт тренеру Сассуоло
Сьогодні 11:24 1029
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Штутгарті
Вчора 21:12 726
Динамо не буде продовжувати оренду Белуце - джерело
Вчора 18:55 2483
Десну покарали за расистський скандал у матчі із Зорею
Вчора 17:15 1556
Реал та Ювентус можуть виключити з єврокубків
Вчора 16:42 1716
Григорій Суркіс: Динамо запрошували в Суперлігу - в проект G-14
Вчора 15:24 2496
Стали відомі розміри зарплат ТОП-чиновників УЄФА
Вчора 11:39 3206
Блоги
Ти криса: від ультрас Динамо дісталося іще одному гравцеві
Ти криса: від ультрас Динамо дісталося іще одному гравцеві Valeriy Ruchka
Вчора 11:13 4266 1
Ви проти команди уболіваєте: Бущан жорстко поспілкувався з ультрас Динамо
Ви проти команди уболіваєте: Бущан жорстко поспілкувався з ультрас Динамо Valeriy Ruchka
21.04.2021 18:55 2104 2
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки Valeriy Ruchka
21.04.2021 18:23 1987 1
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:43 1062
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:07 1437
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством Valeriy Ruchka
21.04.2021 15:50 1515 1
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:53 644
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:31 664
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
21.04.2021 12:37 2273
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером Андрій Твердохліб
21.04.2021 11:42 1260 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Лакійчук здобула срібну нагороду на молодіжному чемпіонаті світу

Сьогодні 09:40 660 0
Медаль стала єдиною для України в жіночому боксі на ЧС-2021
Лакійчук здобула срібну нагороду на молодіжному чемпіонаті світу
#Лакійчук

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Кельце на молодіжному чемпіонаті світу-2021 з боксу українка Христина Лакійчук здобула срібну нагороду.

У фіналі турніру у категорії 54 кг українка поступилася представниці Узбекистану Нігині Уктамовій роздільним рішенням суддів.

Ця нагорода стала єдиною для збірної України в жіночому боксі на нинішньому чемпіонаті світу.

Відзначимо, що шанси на медалі є у чоловічої збірної України. Так, в фінали пробилися Бозорбой Матякубов (64 кг), Юрій Захаран (69 кг) і Ілля Тогобицький (75 кг). Поєдинки відбудуться в п'ятницю, 23 квітня.

Крім того, українці Руслан Цикало (52 кг) і Денис Салабай (81 кг) вже стали володарями бронзових медалей світової першості.

Раніше, Лопес пояснив, навіщо йому потрібен бій з Хейні.

Коментарі ()