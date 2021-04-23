Лакійчук здобула срібну нагороду на молодіжному чемпіонаті світу

Медаль стала єдиною для України в жіночому боксі на ЧС-2021

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Кельце на молодіжному чемпіонаті світу-2021 з боксу українка Христина Лакійчук здобула срібну нагороду.

У фіналі турніру у категорії 54 кг українка поступилася представниці Узбекистану Нігині Уктамовій роздільним рішенням суддів.

Ця нагорода стала єдиною для збірної України в жіночому боксі на нинішньому чемпіонаті світу.

Відзначимо, що шанси на медалі є у чоловічої збірної України. Так, в фінали пробилися Бозорбой Матякубов (64 кг), Юрій Захаран (69 кг) і Ілля Тогобицький (75 кг). Поєдинки відбудуться в п'ятницю, 23 квітня.

Крім того, українці Руслан Цикало (52 кг) і Денис Салабай (81 кг) вже стали володарями бронзових медалей світової першості.

Раніше, Лопес пояснив, навіщо йому потрібен бій з Хейні.