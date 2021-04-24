Джерело - Чемпіон.
Вічний чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Віталій Кличко прймає участь у визначенні найкращих боїв в історії організації.
Про це повідомив сам мер Києва у своєму Facebook.
"Друзі! Разом із чемпіонами світу за версіює WBC, видатними боксерами, ми обрали найкращі бої в історії світового боксу. Побачити фінальний список - за версією чемпіонів - можна буде в ексклюзивній книзі видання "ОPUS".
Кожен із чемпіонів обрав 12 найкращих і найбільш видовищних поєдинків, що хотів би включити до списку. А потім на дебатах ми обговорили, які з них і чому мають увійти в книгу.
Вже зовсім скоро можна буде дізнатись, які бої найбільше вразили Майка Тайсона, Джорджа Формана, Роберто Дюрана, Оскара де Ла Хойя, Хуліо Чавеза, Рея Леонарда, Тайсона Ф’юрі, Бернарда Хопкінса, Карла Фроча, Джеффа Фенеча та Віталія Кличка" - сказав Кличко-старший.