Вічний чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Віталій Кличко прймає участь у визначенні найкращих боїв в історії організації.

Про це повідомив сам мер Києва у своєму Facebook.

"Друзі! Разом із чемпіонами світу за версіює WBC, видатними боксерами, ми обрали найкращі бої в історії світового боксу. Побачити фінальний список - за версією чемпіонів - можна буде в ексклюзивній книзі видання "ОPUS".

Кожен із чемпіонів обрав 12 найкращих і найбільш видовищних поєдинків, що хотів би включити до списку. А потім на дебатах ми обговорили, які з них і чому мають увійти в книгу.