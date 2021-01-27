27 січня 2001 року, Віталій Кличко вже в стартовому раунді нокаутував американця Орліна Норріса. Всі очікували більш конкурентного протистояння, але американець не витримав і перших, навіть не найсильніших влучень.

Орлін Норріс на початку 2001 року вважався нестабільним, але небезпечним боксером. Його головною проблемою була психологічна нестійкість, що виражалася у відвертій боязні тих боксерів, що сильніші від нього.

Норріс не був готовий битися маючи мінімальні шанси на успіх, а просто капітулював. Так він програв свого часу і Генрі Акінванде і Аджею Голоті і Майку Тайсону (фактично здався, на думку багатьох симулював травму). Але мало хто очікував, що 36-річний Норріс так швидко і безнадійно програє. З перших секунд бою стало ясно, що американець просто боїться Кличка і цілком логічно, що швидко пішов нокдаун, а потім і нокаут, причому Норріс міг встати, але не захотів. Після бою він сказав, що пошкодив ногу і суддя заборонив йому продовжувати поєдинок, але на відеозаписі нічого подібного немає і близько.

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